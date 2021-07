Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 | Italia nona | gli USA tornano in testa

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ledi2021 si disputano da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Si preannuncia grande spettacolo in Giappone, dove i Giochi avranno luogo per 16 giorni ricchi di emozioni e fascino. Si assegneranno oltre 300 titoli per quello che è l’evento sportivo più importante al mondo, dove tutte le discipline riescono a ritagliarsi il loro spazio e a offrire uno show ineguagliabile. Naturalmente per tutte le specialità verranno assegnati 1 oro, 1 argento, 1 bronzo (in alcuni sport è previsto il doppio terzo posto), ovviamente al netto di eventuali pari merito. L’spera di essere grande protagonista con una delegazione da ...