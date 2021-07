Mausoleo di Michniów | il museo della Resistenza polacca

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il ricordo dell’eccidio di un intero villaggio in Polonia nel luglio del 1943 rivive neldi. Undall’architettura ideata per rendere i visitatori partecipitragedia e creare una scenografia d’impatto. Rivolta del ghetto di Varsavia: 78 anni dallaCome si presenta ildi? Il progetto per la realizzazione