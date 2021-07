Massimo Lopez e Tullio Solenghi nuovamente insieme in tv | dove potremo vedere l’amato duo

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 26 luglio 2021)sono pronti a ritornare in televisione a partire dal prossimo autunno con un importante ruolo in una delle trasmissioni più amate della televisione di via Mazzini. Purtroppo al loro fianco non ci sarà più la amata ed indimenticata collega Anna Marchesini ma i due comici sapranno farsi valere e terranno compagnia al pubblico della Rai a suon di risate.torna in Rai: l’annunciosono due ...