Martusciello: “Sarri ha grandi doti, riesce a migliore tutti i giocatori” (Di lunedì 26 luglio 2021) Direttamente dal ritiro di Auronzo l’allenatore in seconda, Giovanni Martusciello, il quale ha parlato delle nuova sua nuova avventura con la Lazio: “C’è grande disponibilità ed empatia tra noi e i giocatori. Questi sono momenti che ti gratificano per il lavoro che si fa, credo che non ci possiamo lamentare di nulla. C’è tempo e ci sono cose da migliorare ma è normale. Siamo colpiti dalla voglia dei giocatori e anche dell’impatto dei tifosi e del loro entusiasmo. I tifosi sono fantastici e mi auguro di vedere questa partecipazione anche quando torneremo a Roma e giocheremo il campionato”. Sulla grande motivazione di far bene e di mettersi ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Direttamente dal ritiro di Auronzo l’allenatore in seconda, Giovanni, il quale ha parlato delle nuova sua nuova avventura con la Lazio: “C’è grande disponibilità ed empatia tra noi e i. Questi sono momenti che ti gratificano per il lavoro che si fa, credo che non ci possiamo lamentare di nulla. C’è tempo e ci sono cose da migliorare ma è normale. Siamo colpiti dalla voglia deie anche dell’impatto dei tifosi e del loro entusiasmo. I tifosi sono fantastici e mi auguro di vedere questa partecipazione anche quando torneremo a Roma e giocheremo il campionato”. Sulla grande motivazione di far bene e di mettersi ...

Advertising

YesWeLazio : Parla Martusciello (vice di Sarri): ''Sarri è entusiasta come non lo vedevo da tempo'' - BigiarelliL : #Martusciello ?? '#Sarri era tempo che non lo vedevo cosi entusiasta e mi fa davvero piacere. Devo ringraziare, gioc… - junews24com : Martusciello punge: «Ci vuole tempo per assimilare i concetti di Sarri» - - gilnar76 : Martusciello: «La Lazio è già cambiata tanto con Sarri. Ecco cosa vuole» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Martusciello: «La Lazio è già cambiata tanto con Sarri. Ecco cosa vuole» - -