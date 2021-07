Martusciello | “Sarri ha grandi doti | riesce a migliorare tutti i giocatori”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Direttamente dal ritiro di Auronzo l’allenatore in seconda, Giovanni, il quale ha parlato delle nuova sua nuova avventura con la Lazio: “C’è grande disponibilità ed empatia tra noi e i. Questi sono momenti che ti gratificano per il lavoro che si fa, credo che non ci possiamo lamentare di nulla. C’è tempo e ci sono cose dama è normale. Siamo colpiti dalla voglia deie anche dell’impatto dei tifosi e del loro entusiasmo. I tifosi sono fantastici e mi auguro di vedere questa partecipazione anche quando torneremo a Roma e giocheremo il campionato”. Sulla grande motivazione di far ...

Anche il vice di mister, Giovanni, ha parlato dell'approccio alla Lazio e non solo. Ecco come si è espresso sui giovani e sull'entusiasmo del Comandante per la nuova avventura ai canali ufficiali ...... aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.35 -e la nuova Lazio - Il vice di Maurizioracconta a Lazio Style Channel le prime sensazioni dal ritiro ...Giovanni Martusciello, allenatore in seconda di Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le parole del mister nato ad Ischia: "C'è grande disponibilità ed empatia tra ...