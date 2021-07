Martinenghi bronzo nei 100 rana “Una cascata di emozioni”

(Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nicolòha vinto lamedaglia dinella finale dei 100ai Giochi di Tokyo.L'azzurro ha chiuso in 58?33. Oro al britannico Adam Peaty(57?37), argento all'olandese Arno Kamminga (58?00).“Questa medaglia è unadi. Questa gara l'ho cercata e l'ho voluta, ho sempre sognato quegli ultimi 15 metri, in ogni allenamento. Non so davvero cosa dire” le prime parole dell'azzurro dopo la gara. “Voglio dedicare questa medaglia atantissime persone: al mio team, alla famiglia, alla ragazza, agli amici e a chi mi è stato vicino anche solo con un messaggio. ...

