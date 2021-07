Maria De Filippi: “Ho provato imbarazzo per alcuni protagonisti dei miei show” (Di lunedì 26 luglio 2021) Maria De Filippi questa settimana ha rilasciato una lunga intervista per La Stampa e dopo aver dichiarato di essere a favore del DDL Zan, ha anche parlato di tv e di aneddoti del suo lavoro. A domanda diretta “si è mai sentita in imbarazzo per alcuni protagonisti dei suoi show?“, la conduttrice ha risposto affermativamente. “Sì, mi è capitato più di una volta e l’ho sempre dichiarato. Spero di averlo fatto con educazione. Quando è stata l’ultima volta che ho alzato la voce? In televisione a volte capita. Se però divento prevaricante con chi ho invitato mi dispiace molto. Anche perché il ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 luglio 2021)Dequesta settimana ha rilasciato una lunga intervista per La Stampa e dopo aver dichiarato di essere a favore del DDL Zan, ha anche parlato di tv e di aneddoti del suo lavoro. A domanda diretta “si è mai sentita inperdei suoi?“, la conduttrice ha risposto affermativamente. “Sì, mi è capitato più di una volta e l’ho sempre dichiarato. Spero di averlo fatto con educazione. Quando è stata l’ultima volta che ho alzato la voce? In televisione a volte capita. Se però divento prevaricante con chi ho invitato mi dispiace molto. Anche perché il ...

