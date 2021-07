Maria De Filippi esclusiva: “Ho provato imbarazzo per alcuni volti dei miei show” (Di lunedì 26 luglio 2021) La nota conduttrice Maria De Filippi parla di alcuni momenti di imbarazzo vissuti nei suoi show Una delle conduttrici più L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di lunedì 26 luglio 2021) La nota conduttriceDeparla dimomenti divissuti nei suoiUna delle conduttrici più L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

MonicaCirinna : #uominiedonne avrà come tronista una ragazza in transizione M to F. Brava Maria De Filippi che, in modo pragmatico… - BlogUomini : Maria de Filippi ci prova con il primo tronista Transessuale? - pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: Uomini e donne, spunta la possibile tronista trans: Monica Cirinnà scrive a Maria De Filippi: ... il primo trono gay p… - infoitcultura : Da Amici a Uomini e Donne | La rivoluzione di Maria De Filippi, chi mette sul trono - infoitcultura : Amici 21, Maria De Filippi potrebbe creare un premio dedicato a Michele Merlo -