Mara Venier in ospedale: la conduttrice di nuovo alle prese con il problema al volto dopo l’operazione al dente (Di lunedì 26 luglio 2021) Non c’è pace per Mara Venier. La conduttrice ha rivelato nelle scorse ore di essere di nuovo in ospedale, ma senza specificare se si tratta di una visita di controllo o se è in programma una nuova operazione. Del suo problema di salute si è parlato a lungo nelle ultime settimane. Un mese fa, a Domenica In, aveva rivelato di non stare ancora bene dopo l’intervento al dente che ha lasciato molti strascichi. Il video dall’ospedale di Mara Venier Pochissimi secondi di video, ma sufficienti per capire ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Non c’è pace per. Laha rivelato nelle scorse ore di essere diin, ma senza specificare se si tratta di una visita di controllo o se è in programma una nuova operazione. Del suodi salute si è parlato a lungo nelle ultime settimane. Un mese fa, a Domenica In, aveva rivelato di non stare ancora benel’intervento alche ha lasciato molti strascichi. Il video dall’diPochissimi secondi di video, ma sufficienti per capire ...

