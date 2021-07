Mara Venier di nuovo in ospedale: “Chissà quando finirà” (Di lunedì 26 luglio 2021) Anche questa estate non è per niente semplice per Mara Venier che questa mattina è tornata in ospedale. La conduttrice prima della chiusura di Domenica In ha raccontato a tutti la sua disavventura, il problema scaturito da un intervento ai denti, un impianto che le è stato poi rimosso ma che le aveva già procurato danni. Sembra che quei danni per Mara Venier siano ancora presenti o che comunque non tutto sia risolto per lei. E’ quanto lei stessa ha lasciato intendere mostrando nelle ore scorse il reparto in cui stava per entrare. Un altro ingresso al Policlinico Umberto I e ancora una volta la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 luglio 2021) Anche questa estate non è per niente semplice perche questa mattina è tornata in. La conduttrice prima della chiusura di Domenica In ha raccontato a tutti la sua disavventura, il problema scaturito da un intervento ai denti, un impianto che le è stato poi rimosso ma che le aveva già procurato danni. Sembra che quei danni persiano ancora presenti o che comunque non tutto sia risolto per lei. E’ quanto lei stessa ha lasciato intendere mostrando nelle ore scorse il reparto in cui stava per entrare. Un altro ingresso al Policlinico Umberto I e ancora una volta la ...

