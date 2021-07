Mara Venier ancora in ospedale: le condizioni della conduttrice – VIDEO (Di lunedì 26 luglio 2021) ancora in ospedale la zia degli italiani, Mara Venier. La conduttrice di Domenica In continua ad essere sotto controllo dopo il problema causatole da un dentista incompetente Lo scorso 8 giugno Mara Venier decise di condividere con tutti i suoi followers di Instagram quanto gli stava succedendo per l’incompetenza di un dentista. Recatasi in uno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 luglio 2021)inla zia degli italiani,. Ladi Domenica In continua ad essere sotto controllo dopo il problema causatole da un dentista incompetente Lo scorso 8 giugnodecise di condividere con tutti i suoi followers di Instagram quanto gli stava succedendo per l’incompetenza di un dentista. Recatasi in uno L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ilgiornale : Prima un video di sfogo pubblicato sul proprio canale Instagram, poi un po' di chiarezza sul suo attuale stato di… - Disoccupato1 : problemi odontoiatrici ---> reparto neurochirurgia ?? 'Certo, non si sarebbe aspettata un decorso simile da un banal… - FilippoCarmigna : Mara Venier in ospedale: «Ecco qua, chissà come finirà». Paura tra i fan - infoitcultura : Mara Venier in ospedale preoccupa i fan: «Chissà quando finirà» - infoitcultura : Mara Venier ricoverata, le sue condizioni: 'Non so quando finirà' -