Mannoia | Gerini | Povia e altri vip | chi ha detto no al vaccino e perché

Advertising

FNCatania : RT @ProvenzaleG: Fedez maître à penser, Mannoia grande senso civico, Venier e Bonolis senza vergogna con spot falsi e demenziali... Ma se l… - FNuovaSicilia : RT @ProvenzaleG: Fedez maître à penser, Mannoia grande senso civico, Venier e Bonolis senza vergogna con spot falsi e demenziali... Ma se l… - GBonConti : RT @ProvenzaleG: Fedez maître à penser, Mannoia grande senso civico, Venier e Bonolis senza vergogna con spot falsi e demenziali... Ma se l… - Inesperto77 : RT @ProvenzaleG: Fedez maître à penser, Mannoia grande senso civico, Venier e Bonolis senza vergogna con spot falsi e demenziali... Ma se l… - FlipRuth : RT @ProvenzaleG: Fedez maître à penser, Mannoia grande senso civico, Venier e Bonolis senza vergogna con spot falsi e demenziali... Ma se l… -

Ultime Notizie dalla rete : Mannoia Gerini

Gossip e Tv

Claudianon si è vaccinata Dello stesso pensiero di Fiorella, ma non vaccinata, è Claudia. L'attrice ha confessato: 'No, non sono vaccinata. Non è che io sia contraria, ma sono ...La, va detto, ha anche specificato a sua discolpa che mentre lei ha voluto essere prudente, ...Ad aver scatenato qualche perplessità a proposito è stato anche un post recente di Fiorella...Vaccino, le risposte al tweet di Fiorella Mannoia . Tanti i commenti positivi al tweet di Fiorella Mannoia. “Molti fraintenderanno le sue parole e le risponderanno male anche a ...Fin da quando lo scorso novembre è arrivata per la prima volta la notizia dell’esistenza di vaccini anti Covid sicuri e molto efficaci, il mondo intero è rimasto a bocca aperta e nella disperata attes ...