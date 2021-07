(Di lunedì 26 luglio 2021) Dal 27 maggio,è ufficialmente divorziata da. Al settimanale Gente, l’ex Miss Italia ha raccontato che quel giorno ha. Ora è libera di convolare a nozze con Lorenzo. La coppia, inoltre, non esclude la possibilità di allargare la famiglia: “Il cantiere non l’abbiamo mai chiuso”. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

gossipblogit : Manila Nazzaro divorzia dall’ex marito Francesco Cozza: “L’inizio di una nuova sfida” - BlogSocialTv1 : Il saluto affettuoso ai lettori di #blogsocialtv dalla splendida Manila Nazzaro, ex Miss Italia, conduttrice tv e r… - andreastoolbox : Manila Nazzaro: Ho festeggiato il divorzio da Francesco Cozza, ora aspetto che Amoruso mi sposi… - andreabossoo : tutti d'accordo che noi viperelle se Manila Nazzaro entrasse nella casa del GFVIP6 la sosterremo come farebbe queen… - demjswrists : RT @tylerbcassidy: Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, Elena Morali, Luca Vismara, Manila Nazzaro quella casa a settembre sarà una polveriera -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero vicinissime a sbarcare nella trasmissione Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi,, Anna Lou Castoldi e Manuel Bortuzzo. A quanto pare però ...Ma anche la cantante Katia Ricciarelli , la showgirl(tra i protagonisti della passata edizione di Temptation Island ), Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi " avuta con il ...Manila Nazzaro, dopo il divorzio con Francesco Cozza, sposa il fidanzato Lorenzo Amoruso: in arrivo la proposta di matrimonio ufficiale?Secondo le ultime voci rilasciate da Davide Maggio nella sesta edizione del "Grande Fratello Vip" potrebbero far parte Carmen Russo e Davide Silvestri, quest'ultimo conosciuto per essere il cugino di ...