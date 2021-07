Manchester United, Pogba via? Club tratta la cessione (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Manchester United non chiude le porte ad una cessione di Paul Pogba. Anzi è pronto a trattare per l’eventuale addio del francese. Secondo quanto riportato da ESPN, il centrocampista – ormai da diverse settimane nel mirino del Psg – sarebbe in partenza e non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2022, col Club inglese. I Red Devils, non volendo correre il rischio di perderlo a zero la prossima estate, starebbero cercando una soluzione, confidando in un’offerta da circa 60 milioni da parte del Psg. Dopo Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum e Donnarumma, la società ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilnon chiude le porte ad unadi Paul. Anzi è pronto are per l’eventuale addio del francese. Secondo quanto riportato da ESPN, il centrocampista – ormai da diverse settimane nel mirino del Psg – sarebbe in partenza e non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2022, colinglese. I Red Devils, non volendo correre il rischio di perderlo a zero la prossima estate, starebbero cercando una soluzione, confidando in un’offerta da circa 60 milioni da parte del Psg. Dopo Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum e Donnarumma, la società ...

Advertising

DiMarzio : Fatta per il trasferimento di #Varane allo #United: entro 48 ore le visite mediche - DiMarzio : #ManUTD, ufficiale #Sancho - perchetendenza : 'Varane': Perché secondo quanto riportato da @SkySport il Manchester United ha raggiunto l'intesa totale con il Rea… - ThisIsChika_v2 : RT @DiMarzio: Fatta per il trasferimento di #Varane allo #United: entro 48 ore le visite mediche - ajay_mufc : RT @DiMarzio: Fatta per il trasferimento di #Varane allo #United: entro 48 ore le visite mediche -