Manchester United, affare fatto per Varane: 50 milioni al Real Madrid (Di lunedì 26 luglio 2021) Non solo Jadon Sancho. Il Manchester United non bada a spese e piazza un altro colpo di mercato. Anche in Spagna ormai confermano l’accordo chiuso col Real Madrid per Raphael Varane che si trasferirà ai Red Devils per una cifra attorno ai 50 milioni di euro (i media inglesi parlano di 48 milioni, bonus compresi). Resterebbero solo alcuni dettagli da sistemare, come la modalità di pagamento, con Varane che affiancherà Maguire al centro della difesa dello United. Il calciatore francese firmerà un quinquennale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Non solo Jadon Sancho. Ilnon bada a spese e piazza un altro colpo di mercato. Anche in Spagna ormai confermano l’accordo chiuso colper Raphaelche si trasferirà ai Red Devils per una cifra attorno ai 50di euro (i media inglesi parlano di 48, bonus compresi). Resterebbero solo alcuni dettagli da sistemare, come la modalità di pagamento, conche affiancherà Maguire al centro della difesa dello. Il calciatore francese firmerà un quinquennale. SportFace.

