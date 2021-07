Manchester City, nuove mail su possibili violazioni del FPF (Di lunedì 26 luglio 2021) nuove ombre sul caso delle violazioni del Fair Play Finanziario da parte del Manchester City. Il Daily mail ha svelato il testo di una mail inviata da un dirigente del team sponsorizzazioni di Etihad Airways ad un responsabile commerciale operante nel settore “partnership” del club inglese. mail dalla quale si evincono alcune discrepanze tra le L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 luglio 2021)ombre sul caso delledel Fair Play Finanziario da parte del. Il Dailyha svelato il testo di unainviata da un dirigente del team sponsorizzazioni di Etihad Airways ad un responsabile commerciale operante nel settore “partnership” del club inglese.dalla quale si evincono alcune discrepanze tra le L'articolo

Advertising

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo il Sun di domani, Manchester City e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo per Harry Kane per 187m… - CalcioFinanza : #Manchester City, spuntano nuove mail su possibili violazioni del Fair Play Finanziario - sportli26181512 : #Governance #Notizie Manchester City, nuove mail su possibili violazioni del FPF: Nuove ombre sul caso delle violaz… - infoitsport : Manchester City, Pep Guardiola non rinuncia ad Harry Kane - Ekremkonur : RT @CalcioPillole: Il nostro esperto di mercato dalla Turchia, @EkremKonur ci conferma che #Guardiola non ha abbandonato l'idea di avere #K… -