Maltempo: gru cade su palazzo nel Milanese, nessun ferito (Di lunedì 26 luglio 2021) Una gru utilizzata per lavori di ristrutturazione è caduta su un palazzo e si è spezzata sopra il tetto. E' accaduto attorno alle 13 in via Pasolini a Rozzano, nel Milanese, mentre era in corso un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) Una gru utilizzata per lavori di ristrutturazione è caduta su une si è spezzata sopra il tetto. E' accaduto attorno alle 13 in via Pasolini a Rozzano, nel, mentre era in corso un ...

