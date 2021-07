Maltempo, grandine sorprende automobilisti sulla A1. Chicchi enormi sfondano parabrezza delle auto. Il video (Di lunedì 26 luglio 2021) Una violenta grandinata si è abbatutta sul Piacentino nel primo pomeriggio di oggi. Ad essere colpito maggiormente è stato il tratto autostradale della A1 tra Parma e Fiorenzuola (Piacenza), i Chicchi di grandine sono arrivati ad avere una grandezza di quasi cinque centimetri e molte auto hanno subito danni ingenti. Un evento atmosferico di portata talmente grande da essere definito apocalittico. grandine distrugge automobili sulla A1 Una violenta grandinata ha colpito l’area autostradale della A1 tra Parma e Fiorenzuola direzione Milano. Gli ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Una violenta grandinata si è abbatutta sul Piacentino nel primo pomeriggio di oggi. Ad essere colpito maggiormente è stato il trattostradale della A1 tra Parma e Fiorenzuola (Piacenza), idisono arrivati ad avere una grandezza di quasi cinque centimetri e moltehanno subito danni ingenti. Un evento atmosferico di portata talmente grande da essere definito apocalittico.distruggemobiliA1 Una violenta grandinata ha colpito l’areastradale della A1 tra Parma e Fiorenzuola direzione Milano. Gli ...

