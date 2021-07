Maltempo a Milano, gru crolla su un palazzo a Rozzano per il forte vento: nessun ferito, 24 famiglie evacuate (Di lunedì 26 luglio 2021) I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere da un palazzo in via Pier Paolo Pasolini a Rozzano, nel Milanese, una gru crollata nella mattinata del 26 luglio a causa del forte vento. nessun ferito nell’incidente, ma 24 famiglie evacuate. La gru era presente perché il palazzo è in ristrutturazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere da unin via Pier Paolo Pasolini a, nel Milanese, una gruta nella mattinata del 26 luglio a causa delnell’incidente, ma 24. La gru era presente perché ilè in ristrutturazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Corriere : Violento temporale a Milano. Nubifragi in Lombardia: si contano i danni del weekend - ilfattovideo : Maltempo a Milano, gru crolla su un palazzo a Rozzano per il forte vento: nessun ferito, 24 famiglie evacuate - infoitinterno : Milano, grandine e nubifragi, Lombardia flagellata dal maltempo: «Danni agricoli dall'80% al 100% nelle zone colpit… - leggoit : Maltempo Lombardia, a Rozzano crolla una gru su un palazzo: evacuate 24 famiglie - aranciaverde : RT @repubblica: A Rozzano gru cade su palazzo, evacuati gli inquilini. Tra le cause possibili le conseguenze del maltempo -