Malpensa | nascondono quasi 100 mila euro nei fustini dei detersivi | fermati due passeggeri

(Di lunedì 26 luglio 2021) Varese - Duenigeriani e diretti a Lagos (Nigeria), via Il Cairo e Istanbul, sono statidalla Guardia di Finanza all'aeroporto di(Varese) con 96.240nei bagagli da ...

Il Fatto Quotidiano

Varese - Due passeggeri nigeriani e diretti a Lagos (Nigeria), via Il Cairo e Istanbul, sono stati fermati dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di(Varese) con 96.240 euro nei bagagli da stiva. I soldi erano stati nascosti all'interno di diversi fustini di detersivi. Entrambi sono stati sottoposti a normali controlli in collaborazione ......delle forze di polizia rappresentino la miglior caartina tornasole di situazioni che si... dove ha perso la vita un 64 enne, e lungo la strada statale 336 della(in quest'ultimo ...Erano diretti a Lagos e avevano dichiarato di non avere con sé contanti o di averne molti meno di quanti effettivamente trovati dalla Finanza ...Sono stati fermati all’aeroporto perché trasportavano 96mila euro nascosti nei fustini dei detersivi. È successo la mattina del 26 luglio a Malpensa, dove due cittadini di origini nigeriane stavano pr ...