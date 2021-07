Mafia, immigrazione e security: la Sicilia nell'analisi del Copasir (Di lunedì 26 luglio 2021) 'Leggo che il Presidente del Copasir oggi ha incontrato il Presidente della Regione Sicilia in 'visita ufficiale'. Non sapevo che il presidente di una commissione bicamerale avesse pari rango del ... Leggi su livesicilia (Di lunedì 26 luglio 2021) 'Leggo che il Presidente deloggi ha incontrato il Presidente della Regionein 'visita ufficiale'. Non sapevo che il presidente di una commissione bicamerale avesse pari rango del ...

Advertising

radviken : @SimoPillon dio mio ma non esiste e non esisterà mai nessuna ''ora di gender'', è una giornata all'anno di sensibil… - kittesencul : @vale74260884 @BonaMassimo @gcarlo62 @PoliticaPerJedi Mancano risorse umane e sistemi informatici, manca - in alcun… - kittesencul : @LouD__________ Che poi se anche fosse che 19 distretti rientrano ed altri no, uno Stato serio cerca di capire se a… - TerlizziGerard3 : RT @TerlizziGerardo: Dopo la Conferenza tenuta dal Cancelliere Kurz, a Vienna, presenti tutti i Paesi dell'Unione Europea Ue, tranne l'Ital… - VesuvianLevio : @beretta_g Vuoi dire che è aumentate la criminalità comune superando la mafia con l'immigrazione? Concordo. -