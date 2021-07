Maduro annuncia la scoperta della variante Delta in Venezuela (Di lunedì 26 luglio 2021) Due casi della variante Delta sono stati individuati in Venezuela, come ha annunciato il presidente Nicolas Maduro."In Venezuela abbiamo già scoperto due casi di ceppo Delta, abbiamo scoperto due casi,... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) Due casisono stati individuati in, come hato il presidente Nicolas."Inabbiamo già scoperto due casi di ceppo, abbiamo scoperto due casi,...

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Venezuela. Maduro annuncia trattative in Messico con l’opposizione di Guaidò per favorire la loro partecipazione a elezioni… - FarodiRoma : Venezuela. Maduro annuncia trattative in Messico con l’opposizione di Guaidò per favorire la loro partecipazione a… -

Chi chiede a Biden di togliere l'embargo a Cuba e chi da Miami ancora trama ... dove si chiede la fine dell'embargo: proprio mentre l'amministrazione Usa annuncia le prime ...Jordan Goudreau tentò una missione sotto copertura in Venezuela per rapire il presidente Nicolás Maduro, ...

Maduro vuole negoziare con opposizione Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato che la delegazione del Governo è pronta a partecipare ai negoziati con le forze di opposizione guidate da Juan Guaidó, che si terranno in Messico ...

