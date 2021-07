Macron in Polinesia per riaffermare la forza francese nell’Indo-Pacifico, pensando alla Cina (Di lunedì 26 luglio 2021) Le visite dei presidenti francese nei Territori d’Oltremare sono famose per le foto colorate, tra collane di fiori e comitati di accoglienza folcloristici, e anche Emmanuel Macron quando è atterrato a Papeete è stato accolto con collane di Tiarè – arrivate appena dopo il test antigienico per verificare se qualcuno dei 150 passeggeri dell’airbus presidenziale dovesse essere positivo al SarsCoV-2. Il Covid, ossia la lotta alla pandemia, è un tema della visita. Sia a uso interno, con l’esempio di Jenny Opuu citato dal presidente: una guaritrice che segue le regole della mediCina tradizionale Polinesiana ma ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 luglio 2021) Le visite dei presidentinei Territori d’Oltremare sono famose per le foto colorate, tra collane di fiori e comitati di accoglienza folcloristici, e anche Emmanuelquando è atterrato a Papeete è stato accolto con collane di Tiarè – arrivate appena dopo il test antigienico per verificare se qualcuno dei 150 passeggeri dell’airbus presidenziale dovesse essere positivo al SarsCoV-2. Il Covid, ossia la lottapandemia, è un tema della visita. Sia a uso interno, con l’esempio di Jenny Opuu citato dal presidente: una guaritrice che segue le regole della meditradizionalena ma ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Macron in Polinesia, pressioni per le scuse sui test nucleari. E' la prima visita del capo dell'Eliseo nell'arcipel… - MarioBocchio : RT @PaolaFe60208246: #Macron in #Polinesia: 'Chieda scusa per i test nucleari' - itnasip : Macron in Polinesia: 'Chieda scusa per i test nucleari' - Mondo - ANSA - PaolaFe60208246 : #Macron in #Polinesia: 'Chieda scusa per i test nucleari' - micheled2869 : RT @Agenzia_Ansa: Macron in Polinesia, pressioni per le scuse sui test nucleari. E' la prima visita del capo dell'Eliseo nell'arcipelago de… -