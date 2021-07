Lutto nello sport, la giovane promessa muore dopo un terribile incidente: “È successo davanti agli occhi dei genitori” (Di lunedì 26 luglio 2021) Lutto nello sport: è morto Hugo Millan, il pilota di moto di 14 anni che era un vero talento. Hugo stava facendo sognare i suoi fan all’European Talent Cup, ma è morto in seguito ad un terribile incidente in pista. Milan era un talento delle due ruote, ma si è spento in seguito alle gravissime ferite riportate nell’impatto di questa mattina a Aragorn. Durante il round sul circuito di Aragona, Hugo è caduto con la moto a 13 giri dal termine. Nel tentativo di lasciare a piedi la pista Hugo è stato travolto dal polacco Oleg Pawelec che se lo è ritrovato davanti all’improvviso e non ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 luglio 2021): è morto Hugo Millan, il pilota di moto di 14 anni che era un vero talento. Hugo stava facendo sognare i suoi fan all’European Talent Cup, ma è morto in seguito ad unin pista. Milan era un talento delle due ruote, ma si è spento in seguito alle gravissime ferite riportate nell’impatto di questa mattina a Aragorn. Durante il round sul circuito di Aragona, Hugo è caduto con la moto a 13 giri dal termine. Nel tentativo di lasciare a piedi la pista Hugo è stato travolto dal polacco Oleg Pawelec che se lo è ritrovatoall’improvviso e non ha ...

