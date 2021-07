Lutto nel cinema e nella tv, morto a 45 anni: indimenticabile quel ruolo nella soap (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ scomparso all’età di 45 anni Dieter Brummer, l’attore australiano era molto famoso per aver preso parte alla soap “Home And Away”. Dieter Brummer (Getty Images)L’attore australiano Dieter Brummer è scomparso a 45 anni. Era conosciuto al grande pubblico per il suo ruolo di Shane Parrish nella soap televisiva “Home And Away”. Dieter Brummer. Il corpo senza vita dell’interprete è stato trovato sabato in una casa a Sydney, secondo quanto riportato dai media australiani. Secondo le prime informazioni, la morte dell’attore non è oggetto di indagini della ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ scomparso all’età di 45Dieter Brummer, l’attore australiano era molto famoso per aver preso parte alla“Home And Away”. Dieter Brummer (Getty Images)L’attore australiano Dieter Brummer è scomparso a 45. Era conosciuto al grande pubblico per il suodi Shane Parrishtelevisiva “Home And Away”. Dieter Brummer. Il corpo senza vita dell’interprete è stato trovato sabato in una casa a Sydney, secondo quanto riportato dai media australiani. Secondo le prime informazioni, la morte dell’attore non è oggetto di indagini della ...

