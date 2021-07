Lukaku | “Speriamo di fare meglio dell’anno scorso Qualche settimana e saremo pronti”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Romelu, attaccante dell’Inter, è stato intervistato dai media ufficiali del club nerazzurro. Ecco un breve estratto con alcune delle sue dichiarazioni: “Le vacanze? È stato bello, sono andato a New York e poi a Miami. Ho riposato un po’, ma mi sono anche allenato per essere in forma e iniziare bene. Abbiamoper prepararci,di”. Foto: sito uff Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Adesso abbiamo qualche settimana per prepararci bene in vista del campionato edi fare meglio dell'anno scorso", ha aggiunto: "Ho parlato tanto con Inzaghi" "Abbiamo parlato ...Parla Romelu, il centro di gravità dell'Inter, appena tornato al lavoro dopo il meritato riposo post ... Adesso abbiamo qualche settimana per prepararci al meglio per il campionato,di ...Romelu Lukaku punta al bis e rilancia le ambizioni scudetto dell ... «Sono veramente contento di essere tornato, speriamo di continuare il percorso che abbiamo iniziato, di continuare a vincere. Noi ...Inter, Lukaku: “Ho parlato con Inzaghi. Speriamo di continuare il percorso iniziato” Il centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku, ha parlato ai microfoni di Inter TV nel giorno del suo rientro in prima s ...