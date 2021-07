Love is in the air, le anticipazioni del 27 luglio: la verità sui genitori di Eda (Di lunedì 26 luglio 2021) anticipazioni Love is in the air: puntata 27 luglio. Eda e Serkan cercano di raggiungere l’equilibrio, ma la verità sui genitori della ragazza potrebbe mettere tutto a repentaglio. Eda piange in lacrimeUna nuova settimana ha avuto inizio e la storia d’amore tra Eda e Serkan prosegue, tutti i pomeriggi su Canale 5. La serie tv turca, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle 16.30, tiene compagnia ai telespettatori di Mediaset. Prima di scoprire cosa accadrà nel corso della puntata del 27 luglio, facciamo un passo indietro e riepiloghiamo quanto accaduto durante recentemente. ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 26 luglio 2021)is in the air: puntata 27. Eda e Serkan cercano di raggiungere l’equilibrio, ma lasuidella ragazza potrebbe mettere tutto a repentaglio. Eda piange in lacrimeUna nuova settimana ha avuto inizio e la storia d’amore tra Eda e Serkan prosegue, tutti i pomeriggi su Canale 5. La serie tv turca, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle 16.30, tiene compagnia ai telespettatori di Mediaset. Prima di scoprire cosa accadrà nel corso della puntata del 27, facciamo un passo indietro e riepiloghiamo quanto accaduto durante recentemente. ...

MediasetPlay : Ecco le trame degli episodi di Love Is In The Air in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity dal luned… - MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di ieri di Love is in the air, in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - share_the_love_ : RT @scvrpion: ??WOMP FOLLOW TRICK?? Retweet se vuoi aumentare i tuoi followers segui tutti quelIi che ritwittano segui quelli che ti seguira… - jsuisprest : Marquei como visto The Pursuit of Love - 1x2 - Episode 2 - nonlosoeither : @rossgiarrizzo Secondo me il contrario!! Le coreo di Giuli al pomeridiano erano tutte cose diverse e incentrate al… -