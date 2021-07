L’onda lunga del gay pride di Budapest contro il muro d’odio di Viktor Orbàn (Di lunedì 26 luglio 2021) Sabato, 24 luglio. Nella capitale ungherese sono da poco scoccate le due pomeridiane quando da piazza Madách, animata e colorata come non mai, inizia a snodarsi la 26° parata del Budapest pride. Dopo la scorsa edizione in streaming c’è voglia di manifestare uniti, di ridare centralità ai propri corpi, di rivendicare attraverso di essi, in un clima di festosa celebrazione dei moti di Stonewall da cui tutto ebbe inizio, una parità di diritti e un’autodeterminazione ancora dimidiate, quando non negate alle persone Lgbtiq. La situazione sanitaria è mutata rispetto al 2020, anche se il Covid con le nuove continue varianti appare sempre più come un’idra di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 luglio 2021) Sabato, 24 luglio. Nella capitale ungherese sono da poco scoccate le due pomeridiane quando da piazza Madách, animata e colorata come non mai, inizia a snodarsi la 26° parata del. Dopo la scorsa edizione in streaming c’è voglia di manifestare uniti, di ridare centralità ai propri corpi, di rivendicare attraverso di essi, in un clima di festosa celebrazione dei moti di Stonewall da cui tutto ebbe inizio, una parità di diritti e un’autodeterminazione ancora dimidiate, quando non negate alle persone Lgbtiq. La situazione sanitaria è mutata rispetto al 2020, anche se il Covid con le nuove continue varianti appare sempre più come un’idra di ...

