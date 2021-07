Lombardia: Consiglio regionale approva destinazione avanzo amministrazione 2020 (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Ha preso il via la sessione di bilancio in Consiglio regionale della Lombardia con l'esame della proposta di atto amministrativo relativa all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2020 e ad alcune variazioni al bilancio del Consiglio regionale. Il provvedimento, approvato a larghissima maggioranza, conferma che, secondo quanto già stabilito e annunciato dall'Ufficio di Presidenza, l'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale relativo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Ha preso il via la sessione di bilancio indellacon l'esame della proposta di atto amministrativo relativa all'utilizzo dell'die ad alcune variazioni al bilancio del. Il provvedimento,to a larghissima maggioranza, conferma che, secondo quanto già stabilito e annunciato dall'Ufficio di Presidenza, l'didelrelativo ...

Advertising

RegioCoop : RT @ED_Lombardia: ??#Newsletter?? Online l'edizione di luglio. In evidenza con noi: ??nuovi regolamenti di… - ED_Lombardia : ??#Newsletter?? Online l'edizione di luglio. In evidenza con noi: ??nuovi regolamenti di #CohesionPolicy ??… - CRFVG : Sta per iniziare la 236a seduta del #CRFVG. All'odg: question time, pdl n. 127 abbinato a pdl n. 6, proposte refere… - ilmilanesenews : De Corato ha parlato di progetti contro droga e riciclaggio in Consiglio regionale #ilmilanese #lombardia - GPiogg : @Lammerda_ @l_honestly @susy_juve Uffa quanto la fa difficile, per un consiglio, sei intervenuta per difendere il t… -