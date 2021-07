Locatelli Juventus, nuovo incontro previsto: si punta a chiudere (Di lunedì 26 luglio 2021) Locatelli Juventus – La telenovela Locatelli non è ancora arrivata ad un punto di svolta. La Juventus nell’ultimo incontro ha proposto al Sassuolo 5 milioni per il prestito del tanto ambito regista. Poi 20 milioni per il riscatto, 7 di bonus e un 25% sulla rivendita. Respinta: al Sassuolo non interessa una percentuale su una futura cessione, per prendere il loro calciatore di punta servono certezze. Locatelli Juventus, le ultimissime sul centrocampista La Juve pero? e? in controllo, visto che dall’estero non sono arrivate proposte oltre a quella ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 luglio 2021)– La telenovelanon è ancora arrivata ad un punto di svolta. Lanell’ultimoha proposto al Sassuolo 5 milioni per il prestito del tanto ambito regista. Poi 20 milioni per il riscatto, 7 di bonus e un 25% sulla rivendita. Respinta: al Sassuolo non interessa una percentuale su una futura cessione, per prendere il loro calciatore diservono certezze., le ultimissime sul centrocampista La Juve pero? e? in controllo, visto che dall’estero non sono arrivate proposte oltre a quella ...

