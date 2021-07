ll vaccino cubano Soberana Plus sperimentato anche in Italia (Di lunedì 26 luglio 2021) È in corso di sperimentazione anche in Italia il vaccino cubano Soberana Plus, sviluppato all’Istituto Finlay dell’Avana. I ricercatori del Finlay hanno avviato una collaborazione con i colleghi del laboratorio del dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, diretto dal virologo Giovanni Di Perri. Il vaccino cubano per ora non viene studiato sulle persone, ma solo in laboratorio. «Stiamo valutando, su colture cellulari “in vitro” delle diverse varianti virali, la capacità dei sieri di soggetti cubani vaccinati … ... Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 26 luglio 2021) È in corso di sperimentazioneinil, sviluppato all’Istituto Finlay dell’Avana. I ricercatori del Finlay hanno avviato una collaborazione con i colleghi del laboratorio del dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, diretto dal virologo Giovanni Di Perri. Ilper ora non viene studiato sulle persone, ma solo in laboratorio. «Stiamo valutando, su colture cellulari “in vitro” delle diverse varianti virali, la capacità dei sieri di soggetti cubani vaccinati … ...

LunelliDavide : @Mainaxcs @yenisey74 È come il vaccino cubano. Lo vendi all’Iran e poi sei responsabile di cosa ne facciano? - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Ida Garberi: “Quello che sembrava un sogno diventa realtà”. Il vaccino cubano Soberano Plus viene testato a Torino (A. Pucc… - CorriereTorino : All’Amedeo di Savoia si studia il vaccino cubano Soberana Plus sulle varianti - ERNESTO04695941 : RT @AicecCuba: Orgogliosi aver creato nuovo ponte fra Torino e Cuba! Nasce collaborazione @FinlayInstituto e Clinica AmedeoSavoia su vacci… - fabio2602 : @NFratoianni Ma sono convinto che a breve parlerà della tua #Puglia dove un gruppo di “illuminati” ha deciso di dif… -