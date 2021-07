LIVE – Tokyo 2020, tiro con l’arco: primo turno con Nespoli (DIRETTA) (Di martedì 27 luglio 2021) L’orario e la DIRETTA tv del primo turno di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Dopo un giorno di pausa e di allenamenti, Mauro Nespoli tornerà in campo martedì 27 luglio alle ore 5:13 del mattino in Italia (ore 12:13 a Tokyo) per affrontare ai 32esimi di finale lo sloveno Ziga Ravnikar. Sportface.it vi terrà compagnia offrendovi aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA SFIDA REGOLAMENTO tiro CON l’arco Tokyo 2020, CALENDARIO COMPLETO ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) L’orario e latv deldiconai Giochi Olimpici di. Dopo un giorno di pausa e di allenamenti, Maurotornerà in campo martedì 27 luglio alle ore 5:13 del mattino in Italia (ore 12:13 a) per affrontare ai 32esimi di finale lo sloveno Ziga Ravnikar. Sportface.it vi terrà compagnia offrendovi aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA SFIDA REGOLAMENTOCON, CALENDARIO COMPLETO ...

