LIVE – Tokyo 2020 | Nicoli-Falcon Reyes | primo turno boxe femminile DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 27 luglio 2021) Lascritta di Rebecca– Esmeralda, incontro valevole per ildi(categoria 57-60 kg) di. L’azzurra classe 1999 fa il suo esordio olimpico contro la messicana, in palio un pass per il secondocontro la numero 1 del tabellone, la statunitense Kellie Anne Harrington. Il match è in programma alle 6.06 italiane di martedì 27 luglio, seguitelo su Sportface con il nostrotestuale. COME VEDERE L’INCONTRO REGOLAMENTO ...