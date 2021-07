LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vincent Hancock vince lo skeet olimpico per la terza volta! Cassandro chiude sesto (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di giornata olimpica con OA Sport. 09.43 Ecco i punteggi finali e la classifica definitiva:1. vincent Hancock 59/60 (USA) – Medaglia d’oro e record olimpico di finale 2. Jesper Hansen 55/60 (Danimarca) – Medaglia d’argento 3. Abdullah Al-Rashidi 46/50 (Kuwait) – Medaglia di bronzo 4. Eetu Kallioinen 36/40 (Finlandia) – 4° posto/terzo eliminato 5. Eric Delaunay 25/30 (Francia) – 5° posto/secondo eliminato6. Tammaro ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di giornata olimpica con OA Sport. 09.43 Ecco i punteggi finali e la classifica definitiva:1.59/60 (USA) – Medaglia d’oro e recorddi finale 2. Jesper Hansen 55/60 (Danimarca) – Medaglia d’argento 3. Abdullah Al-Rashidi 46/50 (Kuwait) – Medaglia di bronzo 4. Eetu Kallioinen 36/40 (Finlandia) – 4° posto/terzo eliminato 5. Eric Delaunay 25/30 (Francia) – 5° posto/secondo eliminato6. Tammaro ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - biskottiike4 : vabe la polonia troppo forte però porcodio li ho visti abbuscare solo al primo set xche rai merda metteva i cazzo d… - infoitsport : LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bacosi 75/75, molto attardata Cainero. Terzo Cassandro, rischia Rosse… - infoitsport : LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: impresa impossibile per Cainero, Bacosi a caccia della finale - infoitsport : LIVE - Tokyo 2020, tiro a volo: qualificazioni skeet femminile in DIRETTA -