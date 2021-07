LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Tammaro Cassandro delude venendo subito eliminato dalla finale dello skeet (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.20 Prosegue la finale verso il 30esimo piattello, che vorrà dire seconda eliminazione. 09.17 La classifica dopo i primi 20 piattelli: 1. Eetu Kallioinen 20/20 2. Vincent Hancock 20/20 3. Abdullah Al-Rashidi 20/20 4. Jesper Hansen 19/10 5. Eric Delaunay 16/206. Tammaro Cassandro 16/20 (primo eliminato) 09.15 dalla stazione di destra, Tammaro Cassandro fa 3/4. Questo lo appaia al francese Eric Delaunay (16/20): viene così eliminato in virtù della testa di serie più bassa. 09.12 ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.20 Prosegue laverso il 30esimo piattello, che vorrà dire seconda eliminazione. 09.17 La classifica dopo i primi 20 piattelli: 1. Eetu Kallioinen 20/20 2. Vincent Hancock 20/20 3. Abdullah Al-Rashidi 20/20 4. Jesper Hansen 19/10 5. Eric Delaunay 16/206.16/20 (primo) 09.15stazione di destra,fa 3/4. Questo lo appaia al francese Eric Delaunay (16/20): viene cosìin virtù della testa di serie più bassa. 09.12 ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - infoitsport : LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bacosi 75/75, molto attardata Cainero. Terzo Cassandro, rischia Rosse… - infoitsport : LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: impresa impossibile per Cainero, Bacosi a caccia della finale - infoitsport : LIVE - Tokyo 2020, tiro a volo: qualificazioni skeet femminile in DIRETTA - infoitsport : LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia la finale dello skeet maschile! L'Italia ci prova con Tammaro… -