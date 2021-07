LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: cominciano le qualificazioni femminili! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.08 Ancora non hanno iniziato a sparare le due italiane, mentre la russa Vinogradova e la francese Anastassiou per ora non hanno commesso errori nei primi nove tiri. 2.02 Comincia la seconda parte delle qualificazioni femminili! Forza azzurre! 1.58 Adesso alle 2.00 comincerà la seconda parte delle qualificazioni femminili, mentre alle 3.00 sarà la volta di quelle maschili. Le finali sono previste per la prima mattinata italiana: alle 7.50 quella femminile, alle 8.50 quella maschile. 1.55 Il campione olimpico Gabriele Rossetti si trova un po’ più in difficoltà: 72 ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.08 Ancora non hanno iniziato a sparare le due italiane, mentre la russa Vinogradova e la francese Anastassiou per ora non hanno commesso errori nei primi nove tiri. 2.02 Comincia la seconda parte delleForza azzurre! 1.58 Adesso alle 2.00 comincerà la seconda parte dellefemminili, mentre alle 3.00 sarà la volta di quelle maschili. Le finali sono previste per la prima mattinata italiana: alle 7.50 quella femminile, alle 8.50 quella maschile. 1.55 Il campione olimpico Gabriele Rossetti si trova un po’ più in difficoltà: 72 ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 tiro a volo: qualificazioni skeet femminile in DIRETTA - #Tokyo #volo: #qualificazioni #skeet - alessiasidec : Domani mattina qualcuno in live durante la partita dell’Italia me lo sento zapping tra la pallavolo scherma tiro co… - alltjmeyoongi : @fixsxng ma se sta facendo lui la live cosa cazzo chiedete “dov’è jungkook?” ma dio quanti schiaffi vi tiro - surkuroo : Hoseok in live: Io: sbatto i gomiti, mi tiro una pacca sulla coscia e mi resta il segno della mano. Sono anche caduta. MA HEY STO BENE -