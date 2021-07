LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bacosi e Cassandro si avvicinano alla finale, fuori Cainero e Rossetti (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.34 Prosegue bene Cainero: 10 su 11 in questa ultima serie per l’azzurra. 5.28 Un altro errore per Cainero: 8 su 9 e ventiduesima posizione. Lontanissima dalle prime posizioni la vice-campionessa olimpica. 5.25 Cainero fa 6 su 6 in questo inizio di quinta serie: l’azzurra continua a pagare la giornata estremamente negativa di ieri. 5.22 Cainero parte bene nel quinto round: 3 su 3 e piazzamento provvisorio in top 20. Lontanissime le prime sei, ormai impossibili da raggiungere. 5.16 La prima a tirare per le azzurre sarà Cainero, poi ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.34 Prosegue bene: 10 su 11 in questa ultima serie per l’azzurra. 5.28 Un altro errore per: 8 su 9 e ventiduesima posizione. Lontanissima dalle prime posizioni la vice-campionessa olimpica. 5.25fa 6 su 6 in questo inizio di quinta serie: l’azzurra continua a pagare la giornata estremamente negativa di ieri. 5.22parte bene nel quinto round: 3 su 3 e piazzamento provvisorio in top 20. Lontanissime le prime sei, ormai impossibili da raggiungere. 5.16 La prima a tirare per le azzurre sarà, poi ...

