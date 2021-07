LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bacosi e Cassandro in finale! Fuori Cainero e Rossetti. Alle 7.50 e alle 8.50 le finali (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.35 Dorsale numero 2 anche per Tammaro Cassandro, che cede allo shoot-off al francese Eric Delaunay. Fatale il sesto piattello di spareggio. Ora lo shoot-off a sei per gli ultimi tre posti in finale. 07.30 In attesa dello shoot-off ricordiamo che alle ore 07.50 italiane scatterà la finale femminile con Diana Bacosi tra le sei tiratrici che si giocheranno le medaglie. L’azzurra ha il dorsale numero 2. 7.23 Questa la situazione: il nostro Cassandro e il francese Delaunay si qualificano alla finale e si giocheranno le posizioni allo ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.35 Dorsale numero 2 anche per Tammaro, che cede allo shoot-off al francese Eric Delaunay. Fatale il sesto piattello di spareggio. Ora lo shoot-off a sei per gli ultimi tre posti in finale. 07.30 In attesa dello shoot-off ricordiamo cheore 07.50 italiane scatterà la finale femminile con Dianatra le sei tiratrici che si giocheranno le medaglie. L’azzurra ha il dorsale numero 2. 7.23 Questa la situazione: il nostroe il francese Delaunay si qualificano alla finale e si giocheranno le posizioni allo ...

