LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bacosi, Cassandro e Rossetti a caccia della finale (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.08 APRE BENE Bacosi! Subito 3 su 3 per rompere il ghiaccio in questa seconda giornata! 3.03 24 su 25 per Chiara Cainero nella quarta serie e 21° posizione parziale. Fra pochissimo comincerà a sparare Diana Bacosi. 3.01 Continua a non commettere errori Cainero che fa il suo ingresso nelle prime venti. A poco serve. 2.58 Impeccabile anche nella settima serie Chiara Cainero: 18/19 nella giornata odierna. 2.54 16/17 per Cainero dopo la sesta serie. La medaglia d’argento di Rio 2016 si issa in 22° posizione. 2.50 13/14 per Cainero fin qui. Bottino insufficiente anche per nutrire ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.08 APRE BENE! Subito 3 su 3 per rompere il ghiaccio in questa seconda giornata! 3.03 24 su 25 per Chiara Cainero nella quarta serie e 21° posizione parziale. Fra pochissimo comincerà a sparare Diana. 3.01 Continua a non commettere errori Cainero che fa il suo ingresso nelle prime venti. A poco serve. 2.58 Impeccabile anche nella settima serie Chiara Cainero: 18/19 nella giornata odierna. 2.54 16/17 per Cainero dopo la sesta serie. La medaglia d’argento di Rio 2016 si issa in 22° posizione. 2.50 13/14 per Cainero fin qui. Bottino insufficiente anche per nutrire ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Diana Bacosi sogna il bis Tammaro Cassandro mina vagante - #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: cominciano le qualificazioni femminili! - #Olimpiadi #Tokyo #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 tiro a volo: finale skeet maschile in DIRETTA - #Tokyo #volo: #finale #skeet #maschile - Dil3mm4_ita : @ehjarmy Ma almeno il diamine di tiro hanno intenzione di darlo live o no? Do ca**o sta la programmazione di 'sta poraccitudine? -