LIVE Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Ceccarello-Suppini in gara nella carabina mista (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Tiro a segno ai Giochi della XXXII Olimpiade in programma a Tokyo. Dopo i titolo individuali ad aria compressa dai 10m, nell’Asaka Shooting Centre della capitale nipponica è arrivato il momento di un grade debutto: quello dei contest di Mixed Team, tanto di pistola quanto di carabina, sempre dalla breve distanza. Russia, India e Cina favorite a tutti i LIVElli con i loro binomi, ma attenzione perché dietro a queste tre ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella terza giornata di gare delai Giochi della XXXII Olimpiade in programma a. Dopo i titolo individuali ad aria compressa dai 10m, nell’Asaka Shooting Centre della capitale nipponica è arrivato il momento di un grade debutto: quello dei contest di Mixed Team, tanto di pistola quanto di, sempre dalla breve distanza. Russia, India e Cina favorite a tutti illi con i loro binomi, ma attenzione perché dietro a queste tre ...

