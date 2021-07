LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: L’Italia spera nel ripescaggio di Alessio. Nikita Rafalovich passa in semifinale al maschile (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.27 Ultimo quarto al femminile. Hedaya Wahba (Egitto) dovrà vedersela con Lauren Williams (Gran Bretagna). 8.24 Nikita Rafalovich accede senza problemi alla finale del torneo maschile con il risultato di 12-1. Sconfitto Milad Beigi Harchegani (Azerbaijan). 8.20 Uzbekistan allunga e raddoppia il proprio gap sull’Azerbaijan. 4-0 per Nikita Rafalovich dopo il secondo round. 8.18 Nikita Rafalovich al comando con 2 punti di scarto dopo il primo round. 8.15 Sta per iniziare un nuovo incontro per quanto ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.27 Ultimo quarto al femminile. Hedaya Wahba (Egitto) dovrà vedersela con Lauren Williams (Gran Bretagna). 8.24accede senza problemi alla finale del torneocon il risultato di 12-1. Sconfitto Milad Beigi Harchegani (Azerbaijan). 8.20 Uzbekistan allunga e raddoppia il proprio gap sull’Azerbaijan. 4-0 perdopo il secondo round. 8.18al comando con 2 punti di scarto dopo il primo round. 8.15 Sta per iniziare un nuovo incontro per quanto ...

