LIVE Taekwondo | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | l’Italia spera nel ripescaggio di Alessio Iniziano le semifinali

(Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.09 Semifinale a senso unico 14 a 3 per la Croazia che è nettamente superiore all’avversaria. 9.05 Croazia all’attacco! 9-2 dopo il primo set per Jelic che sembra non lasciare scampo all’americana McPherson. 9.02le. Match al femminile tra Paige McPherson (USA) e Matea Jelic (Croazia). 8.59 Saleh Elsharabaty accede allenel torneo maschile con il risultato di 17-14. L’atleta della Giordania svetta sul marocchino Achraf Mahaboubi. 8.55 Cerca la rimonta il Marocco. 13-9 il risultato ad un minuto dalla fine del primo quarto di ...

