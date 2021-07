LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Eissa cede contro Khramtcov, Alessio saluta il torneo (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.32 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Buon divertimento con gli altri eventi delle Olimpiadi di Tokyo 2020! 9.28 L’eliminazione di Seif Eissa è pesante per l’Italia che perde ogni possibilità di accedere al ripescaggio per la medaglia di bronzo. Simone Alessio, sconfitto nei quarti proprio dall’egiziano, lascia il torneo olimpico con l’amarezza di una semifinale mancata. L’azzurro avrebbe potuto contendersi il terzo posto solo in caso ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.32 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa. Buon divertimento con gli altri eventi delledi2020! 9.28 L’eliminazione di Seifè pesante per l’Italia che perde ogni possibilità di acre al ripescaggio per la medaglia di bronzo. Simone, sconfitto nei quarti proprio dall’egiziano, lascia ilolimpico con l’amarezza di una semifinale mancata. L’azzurro avrebbe potuto contendersi il terzo posto solo in caso ...

fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - Eurosport_IT : Forza Simone, avanti tutta! ?????????? ?? Segui LIVE l'incontro di Simone Alessio contro Soares: - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Forza Simone, avanti tutta! ?????????? ?? Segui LIVE l'incontro di Simone Alessio contro Soares: - zazoomblog : LIVE Taekwondo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: fuori Alessio ora spera nel ripescaggio. - #Taekwondo #Olimpiadi #Tokyo… -