LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: attesa per Simone Alessio. Saleh Elsharabaty vince all’ultimo nel sedicesimo dei -80kg (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.28 Tongo contro Gran Bretagna per questo nuovo sedicesimo di finale al femminile nei -67kg. Milia Paseka vs Lauren Williams alle Olimpiadi di Tokyo 2020. 6.25 Ottima azione per Saleh Elsharabaty che negli ultimi secondi batte Richard Andre Ordemann! 5-4 il risultato finale di una sfida molto equilibrata. 6.24 Pareggio! Rimonta per Richard Andre Ordemann che annulla il margine con il rivale. Si riapre la partita. 6.22 Saleh Elsharabaty mantiene due punti di vantaggio. 4-2 tra il giordano e ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.28 Tongo contro Gran Bretagna per questo nuovodi finale al femminile nei -67kg. Milia Paseka vs Lauren Williams alledi2020. 6.25 Ottima azione perche negli ultimi secondi batte Richard Andre Ordemann! 5-4 il risultato finale di una sfida molto equilibrata. 6.24 Pareggio! Rimonta per Richard Andre Ordemann che annulla il margine con il rivale. Si riapre la partita. 6.22mantiene due punti di vantaggio. 4-2 tra il giordano e ...

