LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Garozzo avanza ai quarti, tocca a Foconi e Cassarà, fuori le sciabolatrici! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.00 Ora tocca ad Alessio Foconi e Andrea Cassarà che sfideranno rispettivamente Cheung (Hong Kong) sul rosso e Hamza (Egitto) sul verde. 7.59 Con più di un brivido Daniele Graozzo supera agli ottavi di finale il combattivo Kyosuke Matsuayama, riuscito a risalire dal 14-11 al 14-14, avanza poi anche il russo Borodachev, che si impone 15-13 sullo statunitense Itkin.

