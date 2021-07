LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Garozzo affronta Lefort ai quarti, eliminati agli ottavi Foconi e Cassarà, fuori le sciabolatrici! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.44 Sulla pedana gialla Daniele Garozzo, ultimo italiano rimasto dopo le eliminazioni di Foconi e Cassarà agli ottavi sfiderà il francese Enzo Lefort. 8.43 Si tornerà ora in pedana alle 8.50 per gli assalti dei quarti di finale che chiuderanno la prima parte della giornata dello Scherma, che ripartirà alle 11.50 italiane, le 18.50 locali, per semifinali e finali. 8.38 Finisce anche l’ultimo dei quarti di finale della sciabola femminile l’atleta del comitato ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.44 Sulla pedana gialla Daniele, ultimo italiano rimasto dopo le eliminazioni disfiderà il francese Enzo. 8.43 Si tornerà ora in pedana alle 8.50 per gli assalti deidi finale che chiuderanno la prima parte della giornata dello, che ripartirà alle 11.50 italiane, le 18.50 locali, per semifinali e finali. 8.38 Finisce anche l’ultimo deidi finale della sciabola femminile l’atleta del comitato ...

zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tocca a Garozzo agli ottavi del fioretto fuori tutte le sciabolatrici! -… - diegonanni76 : LIVE #Olympics Si riparte con tante buone notizie dal nuoto (argento staffetta 4X100sl e bronzo 100 rana) e tante… - infoitsport : LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vecchi e Garozzo agli ottavi, tocca a Cassarà e Foconi! - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vecchi e Garozzo agli ottavi tra poco Cassarà e Foconi! - #Scherma… - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: cresce l’attesa per le sciabolatrici azzurre eliminata Kharlan! - #Scherma… -