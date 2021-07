LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Daniele Garozzo in finale | ora Federica Pellegrini!

(Di lunedì 26 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delledi2021. Giorno 3, ma in Giappone si è già alla sesta giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 21 titoli in palio. Spiccano scherma, tiro a volo, tiro con l’arco, judo, taekwondo, ginnastica artistica, canoa slalom, mountain bike, tuffi, skateboard, nuoto, tennistavolo, triathlon e sollevamento pesi. OA Sport vi propone latestuale integrale delledi...

... niente immagini quindi su RaiSport e Raiplay: poche le 200 ore "" acquistate. Oggi si ... Questi due canali sono collocati anche nel bouquet satellitare di Sky ma non trasmettono lein ...APPROFONDIMENTIDiana Bacosi, le foto della medaglia d'argento TOKYO 2020 Diana Bacosi, le regole dello skeet tiro al voloDirettaCarriera e trionfi Non sono le uniche ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41: Ancora negli occhi e nel cuore le imprese del nuoto azzurro questa notte con le medaglie d'argento della 4x100 stile libero e di bronzo di Martinenghi ...Vasca zeppa di atleti in fase di riscaldamento al Tokyo Aquatics Center, dove fra meno di un'ora iniziano le batterie del nuoto. Prima a scendere in vasca fra gli italiani sarà Federica Pellegrini nei ...