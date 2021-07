LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: ITALIA DA LEGGENDA: 4×100 D’ARGENTO, MARTINENGHI DI BRONZO! Carraro e Ceccon in finale! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.27: L’ITALIA sale sul podio della 4×100 stile libero! Un applauso ai ragazzi azzurri. Grazie per averci seguito per ora ma alle 12 arriva un’altra sessione di batterie con tanto azzurro e con Federica Pellegrini quindi vi aspettiamo per raccontarvi tutto. Buona giornata! Grazie per averci seguito, a più tardi 5.21: Un argento straordinario con la 4×100 stile libero, un bronzo strepitoso per MARTINENGHI nella gara di più alto LIVEllo dell’intera Olimpiade: nottata spettacolare per l’ITALIA che mette in finale ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.27: L’sale sul podio dellastile libero! Un applauso ai ragazzi azzurri. Grazie per averci seguito per ora ma alle 12 arriva un’altra sessione di batterie con tanto azzurro e con Federica Pellegrini quindi vi aspettiamo per raccontarvi tutto. Buona giornata! Grazie per averci seguito, a più tardi 5.21: Un argento straordinario con lastile libero, un bronzo strepitoso pernella gara di più altollo dell’intera Olimpiade: nottata spettacolare per l’che mette in finale ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Nuoto Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: MARTINENGHI DI BRONZO NELLA RANA! Carraro e Ceccon in finale! Attesa per la… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #Tokyo2021 #AlbertoRazzetti LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Nicolò Martineng… - flamanc24 : RT @fvnzioniamo: ECCOCI LIVE CON IL NUOTO - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #Italia #nuoto #olimpiadi #tokyo2020 Tokyo 2020 | Live report Finali 26 luglio 2021: Seconda se… - shakijra : RT @fvnzioniamo: ECCOCI LIVE CON IL NUOTO -