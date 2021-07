LIVE Musetti/Sonego-Mektic/Pavic, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: inizia il match! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51 Giocatori in campo, quattro minuti all’inizio del match. 10.46 Si tratta del primo match in assoluto tra le due coppie, quella azzurra nata all’ultimo minuto per il forfait di Matteo Berrettini. 10.41 In mattinata Lorenzo Sonego è stato eliminato al secondo turno del torneo singolare, 6-4 3-6 6-4 in 2 ore e 43 dal georgiano Nikoloz Basilashvili. 10.36 Paula Badosa si impone 7-4 al tie-break su Iga Swiatek, eliminando a sorpresa la più quotata polacca, 6-3 7-6 in 1 ora e 50 di gioco, il match di Musetti e Sonego dovrebbe dunque iniziare ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.51 Giocatori in campo, quattro minuti all’inizio del match. 10.46 Si tratta del primo match in assoluto tra le due coppie, quella azzurra nata all’ultimo minuto per il forfait di Matteo Berrettini. 10.41 In mattinata Lorenzoè stato eliminato al secondo turno del torneo singolare, 6-4 3-6 6-4 in 2 ore e 43 dal georgiano Nikoloz Basilashvili. 10.36 Paula Badosa si impone 7-4 al tie-break su Iga Swiatek, eliminando a sorpresa la più quotata polacca, 6-3 7-6 in 1 ora e 50 di gioco, il match didovrebbe dunquere ...

Advertising

aristeralex : C'è anche il doppio maschile di #Tennis live ora, ???? Musetti e Sonego vs ???? Andujar e Carballes Baena - Lizzie_B90 : La Rai si sta dimenticando di trasmettere il doppio Sonego/Musetti. Sono delusa. Capisco che l'azienda non detenga… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Sonego-Andujar-Carballes Baena Olimpiadi Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Sonego-Andujar… - infoitsport : LIVE Musetti-Millman 3-6 4-5, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: l'australiano serve per il match - infoitsport : LIVE - Musetti-Millman 3-6, 4-6 Olimpiadi Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti -