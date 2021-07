LIVE Musetti/Sonego-Mektic/Pavic 5-7 7-6 7-10, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: gli azzurri si arrendono solo al super-tiebreak ai favoritissimi croati (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con le Olimpiadi su OA Sport. 13.03 Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si arrendono dunque soltanto al super-tiebreak ai favoritissimi croati Pavic e Metkic, che in 2 ore e 6 avanzano ai quarti di finale. E’ stata una comunque ottima prova per i due azzurri. 7-10 Risposta in corridoio di ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.04 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con lesu OA Sport. 13.03 Lorenzoe Lorenzosidunque soltanto alaie Metkic, che in 2 ore e 6 avanzano ai quarti di finale. E’ stata una comunque ottima prova per i due. 7-10 Risposta in corridoio di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Musetti-Sonego-Mektic-Pavic 5-7 6-5 Olimpiadi Tennis in DIRETTA: gli azzurri si assicurano il tie-break -… - antormcr7 : .@EurosportCare perché su TimVision non trasmettete tutti i vostri canali extra ma solo meno della metà degli even… - zazoomblog : LIVE Musetti-Sonego-Mektic-Pavic 5-7 3-2 Olimpiadi Tennis in DIRETTA: gli azzurri tengono il servizio! - #Musetti-S… - zazoomblog : LIVE Musetti-Sonego-Mektic-Pavic 5-4 Olimpiadi Tennis in DIRETTA: nuovo game a zero per gli azzurri! - #Musetti-So… - aristeralex : C'è anche il doppio maschile di #Tennis live ora, ???? Musetti e Sonego vs ???? Andujar e Carballes Baena -